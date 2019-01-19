養兔如育兒 把屎把尿餵奶
聽過兔子的叫聲嗎？兔子的叫聲是「噗噗噗！」談起兔子經，在公部門上班的黃容瑄眼睛都亮起來了，2隻兔寶貝Simon、Money出生沒幾天就由她接手照顧，餵奶、把屎把尿都難不難她，兩隻兔子個性也很不一樣，黃容萱說，Simon很有活潑，但喜歡嬰兒抱；Money則是懶惰的兔子，只有吃飯時間才肯下床。
黃容萱與兩隻道奇兔的同居生活很熱鬧，兩隻小兔還沒斷奶前就由她接手照顧，從親手餵牛奶，到吃飼料、牧草、蘿蔔，現在牠們已經4歲了，是活潑、健康的兔子們，黃容瑄說，兔子和貓咪一樣愛乾淨，會在固定的便盆上廁所，固定保持清潔就不會有味道。
「生氣就會噗噗噗叫，開心就會搖尾巴」黃容瑄說，兔子的情緒很簡單，就是生氣跟開心兩種，會用聲音跟動作跟主人傳遞，她也坦言，大部份時候兔子們都不太搭倆她，肚子餓的時候才會主動釋出善意，因兩隻個性差異大，活潑的Simon平常就養在客廳，而母兔Money則是養在臥室內，跟容瑄一起睡。
被問到是不是比較偏心Money，黃容瑄急著解釋說，曾有嘗試要跟Simon一起睡，但牠整晚只想玩耍，東咬西咬尤其愛咬她的頭髮，一整晚都無法睡覺，Money則是完美的陪睡兔，一上床就是睡覺，但也不是想像中可以抱著毛茸茸的兔子睡，Money只想自己睡，自己是討拍不成的兔媽媽。
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(中國時報)
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