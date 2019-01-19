雪寶柴柴奇緣 網路牽線認主人
4年多前，Lynn從社群軟體看到1隻被犬舍淘汰的白色柴犬正要送養，這隻只有1個多月大的柴犬，可愛模樣一直在Lynn腦海裡盤旋，猶豫了一晚；隔日馬上聯絡對方，騎著機車從台中奔馳到南投縣民間鄉，寒冷的冬天往返近100公里路程將小柴柴帶回家。小柴柴毛色柔軟又像雪花一樣白皙美麗，取名「雪寶」成為全家人的寶貝。
從小就喜歡小狗的Lynn說，雪寶會自己選衣服、挑玩具，還會撥水煮蛋殼，愛乾淨，每天時間一到，就直挺挺地坐在門口，一臉嚴肅彷彿告訴家人，「時間到了請帶我出門上廁所！」
現在看到雪寶活力十足，其實在滿1歲之際！Lynn發現雪寶幾乎無法站立，用手觸摸雪寶的腿，還發出嗚嗚聲音；第一次養狗的Lynn緊張得直掉眼淚，2天內跑了好幾家獸醫院，照X光研判是先天發育不良髖關問題。
經獸醫師建議，讓雪寶服用狗狗專用的維骨力，至今3年多都不再出現疼痛狀況；Lynn一家人都很感謝家庭獸醫師，雪寶彷彿也知道獸醫生讓自己不用開刀也能解決腳腳疼痛，每次回診都熱情的親吻，猶如雪寶的報恩。
雪寶恢復健康後，Lynn更用心照料，除定量運動，飲食準備2、3種乾飼料跟鮮食交換餵食；狗狗跟主人的緣分奇妙，就算生病花大錢也不離棄，毛小孩是家人，不因病痛任意放棄。
更多寵物趣事請看翻爆APP
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。