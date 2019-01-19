雪寶柴柴奇緣 網路牽線認主人

2019年01月19日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

4年多前，Lynn從社群軟體看到1隻被犬舍淘汰的白色柴犬正要送養，這隻只有1個多月大的柴犬，可愛模樣一直在Lynn腦海裡盤旋，猶豫了一晚；隔日馬上聯絡對方，騎著機車從台中奔馳到南投縣民間鄉，寒冷的冬天往返近100公里路程將小柴柴帶回家。小柴柴毛色柔軟又像雪花一樣白皙美麗，取名「雪寶」成為全家人的寶貝。

從小就喜歡小狗的Lynn說，雪寶會自己選衣服、挑玩具，還會撥水煮蛋殼，愛乾淨，每天時間一到，就直挺挺地坐在門口，一臉嚴肅彷彿告訴家人，「時間到了請帶我出門上廁所！」

現在看到雪寶活力十足，其實在滿1歲之際！Lynn發現雪寶幾乎無法站立，用手觸摸雪寶的腿，還發出嗚嗚聲音；第一次養狗的Lynn緊張得直掉眼淚，2天內跑了好幾家獸醫院，照X光研判是先天發育不良髖關問題。

經獸醫師建議，讓雪寶服用狗狗專用的維骨力，至今3年多都不再出現疼痛狀況；Lynn一家人都很感謝家庭獸醫師，雪寶彷彿也知道獸醫生讓自己不用開刀也能解決腳腳疼痛，每次回診都熱情的親吻，猶如雪寶的報恩。

雪寶恢復健康後，Lynn更用心照料，除定量運動，飲食準備2、3種乾飼料跟鮮食交換餵食；狗狗跟主人的緣分奇妙，就算生病花大錢也不離棄，毛小孩是家人，不因病痛任意放棄。

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(中國時報)