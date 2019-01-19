魚塭變龜窩 大玩疊羅漢
謝易鴻開心有烏龜從四面八方來當家人。（廖素慧攝）
杜享庭的愛狗「比比」體弱多病，為了愛犬健康，他5年多來花了不少看病錢，但他不後悔。（程炳璋攝）
朴子醫院職能治療師謝易鴻的父親在東石沿海養殖烏魚，魚塭每到渴窟時，烏龜從四面八方自動報到，10多年來收養滿池子的大大小小烏龜成為家人，還用菜葉餵食、替烏龜沖澡。從事警職的杜享庭多年前養過1隻臘腸狗，狗狗因病過世，讓他決定再養1隻同款狗，但因狗狗體弱多病，不僅看病吃藥，還砸錢為狗購買冷氣機與除溼機改善環境。
謝易鴻說，10多年前有次豪雨成災，沿海魚塭潰堤，烏龜也不知從何處流浪來到他家的魚塭，就定居下來了，後來每次渴窟，就有烏龜自動來報到，越聚越多，目前大約3、40隻相處如一家人，去年823豪雨成災，魚塭溢堤，烏龜漂散，水退後又紛紛回家。
謝爸爸熱衷鑽研養殖技術，樂得烏龜相伴，用菜葉餵食，經常為烏龜池換水、幫烏龜沖水洗澡，把烏龜養得豐滿圓潤，烏龜們閒來無事就爬上爬下，慢條斯理，偶爾伸長脖子探頭探腦四處張望，萌萌的樣子，常逗樂大家直呼「太可愛了」。
杜享庭多年前飼養1隻臘腸狗，但因從事警職過於忙碌，不慎疏於照顧，狗狗因病過世。自責加上思念愛犬，讓他決定再養一隻同樣的臘腸狗，還取名「比比」，內心告訴自己，這次要把狗狗照顧到最後。
「比比」體弱多病，送醫檢查出有皮膚病，他定期帶狗上醫院就診，醫師開出的藥費每年花費就要1萬多元，如此連續看病吃藥5年多不間斷。杜享庭還懷疑家中環境有問題，花錢購買冷氣與除溼機，專給「比比」使用。他說，這幾年花在愛犬身上的錢已好幾萬，為不再讓遺憾重演，誓言要照顧到最後一刻。
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(中國時報)
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