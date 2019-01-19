柴犬家族好萌 興奮就開飛機
以Yuichi、Yuko為首的柴犬家族一家六口，幾乎都有項特殊技能「開飛機」，一興奮耳朵便不停地上下擺動，眼睛笑咪咪，快瞇成一條線，瘋狂搖尾巴，向主人撒嬌，令人看了簡直快被融化。
林姿吟與男友飼養5歲大的Yuichi，她說，當初男友去菲律賓留學時，結交1名日本好友，兩人成為莫逆之交，後來以朋友的名字替柴犬取名，紀念這段跨國友誼，友人也欣然答應，後來怕柴犬孤單，再飼養1隻母柴犬，兩隻狗結為夫妻，母柴「冠夫姓」為Yuko。
Yuichi、Yuko互動相當有趣，Yuichi「聽某嘴大富貴」，吵架時會禮讓Yuko。林姿吟笑說，自己有點少根筋，之前Yuko懷孕時，沒人發現，還以為牠吃太多變胖，後來一直吐，一照超音波才發現懷孕8個月，趕緊為牠安胎。
後來生下4隻柴犬寶寶，像是一個模子，與爸爸、媽媽一樣會握手、坐下等指令外，更會「開飛機」。林姿吟笑說，柴爸、柴媽偶爾興奮時，耳朵會不由自主「開飛機」討拍，女兒「香妹」也遺傳這項撒嬌本領，1天不見主人就會瘋狂「開飛機」，眼睛笑成一條線，模樣像極人。
林姿吟與男友去年帶著Yuichi、Yuko開車環島，遊遍全台各大景點，不論是三仙台、鹿野高台看熱氣球，皆有愛的足跡。另外4隻柴寶寶後來分送給親友，但牠們還記得她，偶爾見面時還是會「開飛機」迎接昔日主人，無法切斷這份情感連結。
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(中國時報)
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