圍爐感恩會 清寒失親學子溫馨
花蓮四維高中18日中午辦理「圍爐感恩會」，董事長黃英吉、夫人賴馨齡、校長蔡忠和與全體教職員，陪伴父母雙亡、單親、清寒學子，提前圍爐吃團圓飯，花蓮縣長徐榛蔚到場致贈禦寒外套，更為同桌同學們送上愛心雞腿，場面溫馨。
四維高中每年都為父母雙亡及單親學子舉辦歲末圍爐的學校，徐榛蔚相當感動，肯定黃英吉的用心，以及師長的耐心付出。她希望孩子們不斷精進，並以「掉在地上的一塊錢」為例，闡述積少成多，點滴積累出幸福的道理，期勉弱勢學子「做就對了」，不要小看自己，要為自己寫出最勵志的奮鬥故事。
圍爐餐會為營造年節歡樂熱鬧氣氛，學校國術社以祥獅獻瑞表演揭開序幕，接著，頒發侍親至孝學生12人陳黃粧女士獎學金，以及父母雙亡、單親清寒學生壓歲紅包和禦寒暖衣；另，來賓們也為四維學子點心燈祈福，象徵燈燈相續、智慧增長。
為了讓這群學生能夠吃個熱騰騰的團圓飯，總務主任徐麗玲、觀光餐旅學程主任江東容帶領師生，安排了精采上菜秀，且整場餐桌布置、打菜、上菜等，均由穿著標準餐旅制服的觀光餐旅學程學生們負責。校方也用心安排師生合唱、原民舞等表演節目，炒熱現場氣氛。
黃英吉指出，他篤信佛法，深受皈依師父星雲大師的影響，經常期勉教職員要將四維當做道場，以慈悲心歡喜付出、善待有緣學子，這次為上百名愛徒舉辦圍爐，希望愛徒能遠離悲情、奮發向上。
(中國時報)
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