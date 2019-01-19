噴香！香田師生自種自蒸菜頭粿
二林鎮香田國小推廣食農教育有成，就在寒假即將開始、農曆新年前，學校18日舉辦1場充滿年味的活動，師生到生態田採摘自己栽種的蘿蔔，接著升柴火蒸煮熱呼呼的「菜頭粿」分享；小朋友說，下課回家，書包都還有著濃濃的菜頭粿味道。
校長鄭培華說，製作菜頭粿活動，香田的孩子個個學以致用，他們大早就到生態農場「拔蘿蔔」；從清洗、削皮、刨絲、炒料到磨米，都是自己做。
進到廚房，小朋友為做出古早的菜頭粿味道，還特別以學校的大灶，利用校園裡撿拾來的枯樹枝升火，用蒸籠慢慢把菜頭粿蒸熟；起鍋時，熱騰騰的蒸氣又香又濃，大家都覺得相當有成就。
接著孩子們動手將蒸熟的菜頭粿放進鍋子裡煎炒，同學們終於可以大快朵頤享用。六年級的林佑瑞，從一開始拔菜頭、削皮到最後升火炊菜頭粿，過程很累汗也流很多；最後看到香噴噴的菜頭粿出爐，覺得好有成就感。黃庭瑀說，原來用木柴升火是這麼不簡單，「阿嬤的年代真是辛苦」。
鄭培華表示，利用寒假前規畫「手作菜頭粿」、「圍爐吃火鍋」、「春聯賀新春」等，除提早感受年節氣氛，也希望在每個孩子的書包知識裡有更豐富的生活體驗。
(中國時報)
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