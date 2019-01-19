調降房屋稅 嘉縣議員不挺翁章梁

2019年01月19日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣長翁章梁16日宣布，房屋稅將在7月1日不動產評價委員會通過後調降20％。18日嘉義縣議會臨時會時，多位議員都批「過於急就章」，應待討論、委員會確定通過後宣布。議員何子凡要求審慎思考，否則造成「人民無感、投資客有感」背離原意；翁章梁則回應，指是政策上的宣示及態度展現。

議員陳福成認為，房屋價2016年時調漲81％，此次降20％太少，應一次降到位讓人民有感；針對不動產評價委員會，若有調整空間，應讓議會各黨團派代表列席。議員詹琬蓁說，縣長在不動產評價委員會決定前，即貿然宣布調降20％，有欠周延，既然可以討論，不應急就章宣布。議員蔡奇璋也說，前任縣長一直沒宣布就是因為委員會還沒通過，只要是好的政策議會都會支持，不應過急。議員王啟澧建議委任副縣長先跟議會協商，6月開不動產評價委員會才有共識。議員何子凡也提醒，可以理解縣長想兌現政策，但各方面應多加思考。

翁章梁表示，這是對房屋稅的態度和宣示，在調降比例上「當然有空間」可以再討論。

財稅局長蕭俊明強調，這次調降的幅度是依行政院主計處重要經濟生活指標「家戶可支配所得」為參考，此次調降20％後，單價位居全國第18，與家戶可支配所得排名相符，並非毫無依據的決策。

(中國時報)