謝寶全獲國家產學大師獎
有「屏科大醬油之父」稱號的屏科大食品科學系教授謝寶全，獲得教育部第一屆國家產學大師獎。謝寶全在校任職38年，以「健康」為主軸，研發出約70種產品，其中10種已技轉，創造數億元產值，也讓國人可享用更安全健康的食品。
謝寶全專長是微生物發酵，他以健康為主軸，使用天然材料，研發出化妝品、調味料、健康食品、機能性飲料、清潔用品等多種產品。其中最有名且賣得最好的是「屏科大薄鹽醬油」，迄今已是國內知名醬油品牌。
謝寶全1995年研發出全國第一款薄鹽醬油，強調不添加鉀鹽、防腐劑、焦糖色素，很快打出名號，成為熱銷商品，並於2006年以1000萬元技轉。在校期間他陸續研發多項產品，其中10種已技轉成功，為學校賺進2000多萬元技轉金。
謝寶全的知名研發還包括「屏科大馨之香咖啡」，以麝香貓腸胃道菌株發酵咖啡豆，是更人道、更衛生，風味更佳的麝香貓咖啡；「芭樂桑」以土芭樂葉及桑葉製成膠囊，能抑制血糖升高。
他也很關心農產過剩問題，將紅龍果、香蕉及鳳梨等多種水果，研發出水果珍珠粉圓，讓台灣國飲珍珠奶茶更健康更具特色。恆春洋蔥除了研發「洋蔥醬油」，洋蔥渣也製作成拌麵、瓦片、咖哩醬、味噌湯、蔥餅等多種產品，讓洋蔥完全利用。
謝寶全亦促成屏大生物科技公司成立，為學生創造就業機會，目前公司有2/3員工都是屏科大畢業。因不斷創新研發、助農民增加收益、在產學界有很大貢獻，獲頒第一屆國家產學大師獎。
(中國時報)
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