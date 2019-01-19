黃啟嘉 投入國民黨花蓮立委初選

2019年01月19日 04:10 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

下屆區域立委選舉，國民黨花蓮縣黨部展開徵詢動作，花蓮縣國際觀光醫療協會理事長黃啟嘉18日宣布投入黨內初選，他高喊「啟」動花蓮、「嘉」倍繁榮口號，強調有決心讓花蓮變得更幸福！縣黨部昨天下午已將有意參選的前立委王廷升、國民黨組發會副主委林有志，3人名單送請黨中央參酌。

黃啟嘉是南京中醫藥大學醫學博士，曾任花蓮縣醫師公會理事長、花蓮縣生命線理事長、花蓮扶輪社社長等多個社團職務，今天召開記者會宣布參選，不少醫界、社團領袖出席力挺，稱讚他頭腦好、邏輯清晰，「跟柯P一樣厲害！」

黃啟嘉擔任醫師公會理事長期間，長期投入公益，也常到中央為花蓮爭取醫療資源，擁有強大的協調能力，善於整合協調不同意見。但他認為，花蓮需要中央支持的不只有醫療，交通、產業、教育等各方面都需要中央協助。

國立東華大學副教授王廷升獲知後，期盼黨內初選機制一定要依照黨章公平競爭，期待一場君子之爭；曾任行政院東服中心副執行長的林有志，在吳敦義參選黨主席期間，擔任花蓮縣辦公室執行長，一手安排吳敦義到花蓮的參訪行程，頗受吳敦義倚重，他也希望初選良性、和諧。

(中國時報)