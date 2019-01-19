華山邀老小 提前過好年

2019年01月19日 04:10 中國時報 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

過年家家戶戶闔家團圓，許多獨居長輩卻沒這個機會！華山基金會為讓長輩有個美好過年回憶，18日邀請華山基金會所服務超過50位、年紀總數超過4000多歲長輩們，齊聚犁頭店與南屯附幼的小朋友們，一起寫春聯、玩童玩，提前歡度溫馨年！

華山昨日邀請榮美畫會5大名師現場揮毫，也替長輩們準備紙筆，讓長輩們自己動手寫春聯，舞文弄墨一番；現場也準備童年舊玩，讓長輩們回味。南屯國小附幼班也到場，現場熱鬧滾滾。

長輩們用毛筆、小朋友用蠟筆一起寫春聯！現場還有來自日本的SUN流通集團董事長近藤繁光帶來日本童玩「劍玉」，讓大小朋友們一起挑戰！

華山基金會已募集2萬3000份年菜，讓長輩能有個暖心的團圓飯。南屯區公所、SUN流通集團所屬的良食生活與田園工房、仁愛醫院基金會、僑泰中學等也發起募集送愛到家善款。

(中國時報)