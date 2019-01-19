固守2020 李進勇籌設正直辦公室
前雲林縣長李進勇籌設「正直辦公室」，網羅專業提供社會保險與福利、法律扶助、弱勢關懷等服務，也將匯集對重大議題的專業看法及建議，提供公部門參考，同時做為2020年總統大選組織中心，希望固守本土政權繼續守護台灣主權。
李進勇連任失利後，18日首度在媒體前露面，還號召前雲林副縣長丁彥哲、前行政處長林樹山、前新聞處長張凱傑、雲林縣議員顏旭懋等人，為籌備正直辦公室奔走，預計農曆春節過後2月10日正式開張。
辦公室主委是李進勇自己，副主委丁彥哲、總召集人是前工策會總幹事黃敏春、執行長兼發言人吳爾夫，顏旭懋等黨籍公職、幹部擔任諮詢委員及顧問，除了諮詢委員，也將設執行委員。
李進勇說明辦公室成立宗旨，一來是感謝雲林縣鄉親支持他，現在雖然沒有擔任縣長，但是售後服務還是要繼續做；其次是辦公室成員大都累積很多執政經驗，加上社會各領域的專業人才，將對雲林或全國公共議題提出看法，提供相關部門包含縣府、議會等單位參考；三來則是為2020年總統大選組織基層力量，讓本土政權能夠繼續守護台灣的主權。
李進勇指出，該辦公室周一至周五上午9點至下午5點均由執委輪職，提供包括社會保險、社會福利、法律扶助、縣政等各項服務，也會關懷弱勢、關心公共議題。
(中國時報)
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