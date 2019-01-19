苦撐一年 恆好畫廊 遊客驚艷

2019年01月19日 04:10 中國時報 謝佳潾／屏東報導

台灣最南端的藝廊「恆好畫廊」，是由低調的恆春女婿莊哥與太太惠姊所打造，夫妻倆將它定調為公共空間供大家免費參觀，開銷則全由自己經營餐廳的收益來補貼，而畫廊開幕至今1年，他們不諱言地稱「做得辛苦」，但仍會繼續撐下去，因這是遊客的期待。

惠姊是恆春女兒，她笑稱自己是五年級生，當時交通、科技不發達，恆春囝仔難與藝術接觸，對美學更毫無概念，而今雖資訊爆炸又取得容易，但要看見「藝術真跡」依舊困難，對美學培育也還有待加強，所以他們一直想為恆春搭建「美的平台」。

相對太太，莊哥則是出生在藝術世家的台中人，但他說自己住在恆春24年，算半個恆春人，所以真的很想將藝文及美的東西帶進恆春。1年半前，他們先開特色餐廳，半年後生意不錯又恰巧隔壁有閒置空間，便決定將它打造成恆好畫廊。

惠姊說，恆好畫廊不僅有策展，還與在地藝術家合作、規畫空間展售他們的作品，且完全免費提供大家參觀。她強調，畫廊非營業用，而是一個公共空間讓大家來感受美的氛圍，開幕至今1年，除有在地人慢慢走進來，遊客也驚艷不已。

「希望下次來恆春時，你們還在！」她說，許多遊客來參觀後，不僅表示喜歡，還會以鼓勵的神情與語氣向他們加油打氣，且言語中都透露出「我們知道你們經營得很辛苦，但一定要撐下去，讓恆春變得不一樣」。她說，為這份鼓勵，她與先生願意。

(中國時報)