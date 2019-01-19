花農學生實習 讀大學全額補助
國立花蓮高農18日與錦歆實業公司簽訂「產學合作」與「就業導向專班課程」合作契約，除了提供高職期間有機農場實習機會，針對想繼續升學的學生，獨家推出「育鷹計畫」每學年提供10名學生助學金，大學學雜費用全額補助，畢業後即加入公司團隊，讓花農子弟就學、工作都有保障。
簽約儀式由錦歆實業公司總經理江志明率領公司團隊出席，包括品技工程師仇志堅、財務主管鄒吉敏、農貸部經理任秀美，與校長梁宇承共同簽署產學合作備忘錄。錦歆實業公司近4年來在花蓮光復太巴塱、壽豐、吉安、富里等地投入無毒有機稻米栽種，選定東部唯一農校合作，網羅在地青農。
花農實習處實習輔導主任林政仁說，107學年度開始，就在企業的協助下成立農業性社團，由企業派員擔任講師，指導18名學生農業栽種實務，包括應用科技研發、作物生產、農田管理等技術上的實作。
除了課程、實習的合作，錦歆實業公司還推出「育鷹計畫」，以建教模式培訓新世代從農人才，總經理江志明說，計劃每學年提供10名助學金名額，針對想繼續升學的優秀學生，提供大學4年學雜費全額補助，畢業後即進入公司團隊，作為日後輔導農友的種子技術師。
校長梁宇承說，透過產學合作，讓學生可以將產業場域當作教室，提前體驗農業前端技術，朝著改良及研發方向前進，讓學生在以農業、休閒產業為主的花蓮更具優勢。
(中國時報)
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