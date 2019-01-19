侏儸紀公園 就在魚池鄉大雁村

2019年01月19日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

魚池鄉大雁村澀水社區是台灣物種最豐之地；社區後山的水上平台，數10萬株樹蕨密集分布，林務局立牌定名「侏儸紀公園」；去年底地方公職人員選舉，中校退役的陳秋坤當選村長，他的住處也是社區進入侏儸紀的最後1戶，把關守護成其重要職志。

陳秋坤同時擔任社區協會總幹事。近幾年通往水上平台的步道、棧道與枕木步階陸續腐損，他與與社區理事長蘇水定及蘇福來、盧薰遠、蘇武田、蘇義松等熱心居民即經常性主動整理修補。

陳秋坤老宅，是整個社區最深山的1戶，正巧坐落侏儸紀公園、水上平台入口處，屋旁茶園也是最後1塊墾作地；換句話說，遊客過了村長家，再往前所看到的全是天然景觀。立足其庭院，大有「一夫當關、把守自然」氣勢。

學術界調查，魚池鄉五城村、大雁村與埔里鎮桃米里的局部山區，為台灣地區單一面積，生物物種密度最高的地區，有著「台灣生態基因庫、挪亞方舟」美稱，包括全球只剩28棵的伊藤氏原始觀音座蓮、全世界分布最狹隘纖紅蜻蜓，都在這區塊現蹤。

(中國時報)