餅乾玩偶與祝福 送虐死女童最後一程
台南市1歲半女童「小咪寶」16日疑遭虐死案引起社會憤怒，她的後事由李姓生父家屬一肩扛起，李家一度付不出葬儀費對外求助，網路上募款消息滿天飛，女童的李姓內嬤18日出面聲明，已找到善心人士解決，不需任何網路募款，女童靈堂17日下午設立，18日已有民眾偷偷拿餅乾、玩偶放在靈位前，寫下祝福希望她安息。
台南市爆發女童「小咪寶」疑遭虐死，凶手竟是生母與表姊、表姊夫與男性朋友等4人聯手施暴，引爆社會憤怒情緒，不少網友17日一整天號召包圍警局與地檢署要教訓行凶者，整起虐童案震盪社會人心。
檢警偵辦案件同時，過世女童的後事也成關注焦點，有網友打著幫女童籌措葬儀經費名義，在網路上四處募款，女童的李姓內嬤18日出面聲明，強調女童葬儀費用由李家（女童生父一方）負責籌措，已有善心人士捐款10萬幫助後事圓滿，不需要各界捐款，感謝社會關心。
出錢幫助女童善後的是台南市警察局社區守望相助巡守大隊長宋俊明，聽聞女童父親擔任板模工作，平均月入僅2萬多，最近因車禍不良於行，工作停頓，家裡連女童的葬儀費用都拿不出，立刻出資並找葬儀社人員協助後事打理。李女士表示，自己只生下一個兒子，前年7月初退伍後結婚，7月初媳婦就生下「小咪寶」，2人的婚姻維持1年多，去年11月初離婚，女方11月中旬離家，並把才1歲多的孫女帶走。沒想到不到3個月就出事，讓她相當心痛。
「妹妹，沒有疼痛了，去作一個快樂的小天使，欺負你的人會有報應的，願你安息。」女童的靈堂17日下午才在台南市殯儀館無菸豎靈區設立，18日已有網友偷偷將餅乾、玩偶與衣物放在靈堂前，並在袋子上留言祝福。
李女表示，李家心願是想讓她回復夫姓（薛姓改回李姓），讓她安穩走完最後一程，並不打算舉辦公祭。
(中國時報)
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