市長盃全國拔河賽今登場
市長盃全國拔河賽19日在瑞豐國小5樓活動中心登場，今年報名參賽隊伍超過30支，有來自國小、國中、高中及社會組選手近300人報名，比賽並將做為高雄市代表隊的選拔賽，預料精采可期，歡迎民眾到場為選手加油。
巿長盃是全市最盛大的拔河賽事，也是高雄市高中職超額比序競賽表現採計項目之一，連續舉辦7年，規模一屆比一屆盛大，今年度比賽由高雄市體育會主辦、拔河委員會與瑞豐國小共同承辦、高市府運動發展局協辦。
運動發展局指出，高雄市拔河成績在各基層努力下，歷年來表現相當突出，去年全國拔河錦標賽國小女生400公斤級，新甲國小及瑞豐國小分別勇奪冠亞軍，全民運動會高雄市代表隊也在室內拔河男子組600公斤級拿下銅牌。
運動發展局說，拔河是項歷史悠久，能充分展現力量與團隊合作精神的運動，哨聲響起時選手各據拔河繩兩端拉扯，除了依靠腿部力量，也講求全身肌肉和整個團隊配合，選手的體力、耐力與技巧都是決定勝負的重點。歡迎市民朋友到瑞豐國小活動中心觀賞，親自感受拔河賽的魅力。
(中國時報)
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