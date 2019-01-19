宜縣前議員陳孝仁 涉詐領助理費
前宜蘭縣議員陳孝仁，涉嫌以交送不實文件等詐術行為，向縣議會申請助理補助費後據為己用，宜蘭地檢署檢察官17日指揮偵辦，前往陳孝仁住處等地搜索並傳喚多人到案，經漏夜偵訊，認為多名涉案人涉嫌貪汙罪嫌重大，但無羈押必要，諭令先以5萬元至50萬元不等具保，並繼續偵辦。
國民黨籍的陳孝仁是教育界出身，擔任過國小總務、教導主任，之後轉投入政壇，接連擔任第17、18屆宜蘭縣議員（山地原住民），但去年的九合一選舉他尋求連任失利，如今更捲入貪汙弊案；而這也是繼親民黨籍的縣議員陳傑麟之後，又一位因涉嫌以虛偽資料詐領助理費遭到檢方偵辦的宜蘭縣議員。
宜蘭縣議員共34席，這一屆選舉結果有15人屬新人，另有3人有官司纏身，除了連任成功的陳傑麟涉及貪汙案，頭城鎮的賴良洲、蘇澳鎮的林騰煌則是涉嫌賄選被檢方起訴，至於最後會舉行補選，還是直接遞補甚至產生缺額，則還無法確定，將會根據「被褫奪公權」或「主動請辭」以及該選區的席次等不同狀況而產生不同的結果。
(中國時報)
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