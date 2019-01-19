地方掃描－黎明幼兒園長要求暫緩拆除

2019年01月19日 04:10 中國時報 盧金足 ）

台中：黎明幼兒園長林金連，選前才騎腳踏車衝撞前市長林佳龍座車；18日與公民團體到市府抗議，要求市長盧秀燕介入協調暫緩假執行拆除。市府表示，自辦市地重畫區依法監督、依法審查，市府是行政機關於法院判決確定前，無法干預或超越司法。

(中國時報)