警抗命槓鄉民 長官讚有種記功
數百人聚集台南地檢署圍堵虐童嫌犯，台南市警局保大副大隊長張翊雋現場攔阻飆車族，警四分局交通組長郭榮木也命民眾關掉直播，事後市警局長黃宗仁在檢討會報點名2員警「有種」、「公然抗命」，還要「記功處分」，被誤以為不挺基層。黃宗仁18日澄清強調，這是激勵士氣的幽默用詞。
黃宗仁認為，執勤同仁處理群眾事件已經2天2夜沒有睡覺，所有員警都已盡全力將事情處理得很順利。他只是為了讓精神緊繃的同仁醒過來，才說「你怎可以公然抗命？我給你記功1次。」這是一種激勵的說法。
虐童案引發眾怒，500多名群眾17日凌晨聚集在南檢前，越晚越多人，甚至有飆車族到場滋事大喊「警察打人」，在旁開直播的民眾也跟著起鬨，甚至將鏡頭對向警方，現場氣氛一度緊張。
郭榮木聽到有人高喊「警察打人」，不顧高層「不要與民眾衝突」命令，當場對觀看直播的民眾反嗆「難道警方要對這些按喇叭、飆車的飆車族視而不見？」
市警局17日下午召開局務會報檢討此事時，黃宗仁的「黃式幽默」，差點讓人誤以為他不挺基層。
(中國時報)
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