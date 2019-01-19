含苞不綻放 台東青梅產量減

2019年01月19日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

今年「暖冬」冬天氣溫偏高，寒流更是出乎預料的少，導致台東青梅「含苞不綻放」，不只花蕾少見，有的更是已開始冒綠葉了。梅農說「就像懷胎不足月，今年青梅產量將減少」。

台東延平鄉是青梅的重要產區，鸞山部落松林梅產銷班長何介臣說，受到氣候影響，今年的梅花花期很亂，有的提早開花，有的「含苞未綻放」，有的開了花未著果，除少部分有管理的梅園花開得比較多外，其他未管理的梅花花期已經結束，就算冷氣團現在來也來不及了。

何介臣說，今年元旦連續假，出現濕冷天氣，部分梅花綻放，但接著又是炎熱的天氣，天氣錯亂，導致應該在10日盛開的梅花看不到花海，甚至已經開始冒新芽了，恐影響青梅產量。

他強調，因氣溫偏高，冷濕的氣候太短，梅花休眠的時間太短，授粉不足，養分被綠芽搶走，就算少部分有開花，也是「懷胎不足月」，果實數量會大幅減少，預計今年產量會大減。

(中國時報)