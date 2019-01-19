地方掃描－大葉大學短期留學開拓視野

2019年01月19日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ）

彰化：大葉大學與超過160所海外大學締結姊妹校，讓學生念一所大學同時擁有多國學術資源！在雙聯學位選擇外，也有學生申請短期留學開拓視野；企業管理學系碩一班的陳珮寧上學期就前往上海應用技術大學短期留學，對大陸電子商務發展印象深刻。

(中國時報)