地方掃描－玫瑰茶含DDT 供應商獲判無罪

2019年01月19日 04:10 中國時報 曹明正 ）

高雄：知名茶飲「3點1刻」直火烏龍玫瑰茶4年前被驗出含有禁用農藥DDT，玫瑰花瓣供應商何容公司負責人何姓夫婦雖被依違反食安法等罪起訴，但一審認定何容公司在銷貨憑單已註明「不得食用」等理由判決無罪，經二審駁回後，全案定讞。

(中國時報)