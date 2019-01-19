地方掃描－補習班倒閉 法官判消費者勝訴

2019年01月19日 04:10 中國時報 柯宗緯 ）

高雄：威爾斯美語、學承電腦和微爾科技3家補習班，3年前無預警倒閉，負責人捲款潛逃，當時不少學員被要求以貸款繳學費，背負1、20萬不等債務，台灣消保會介入團訟，微爾科技案法官基於「經濟一體性」理由判消費者勝訴，另兩案將進入二審，學員大喊不公。

(中國時報)