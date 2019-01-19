北科大IR＆USR中心揭牌

2019年01月19日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

大數據治校與社會關懷兩不誤！國立台北科技大學18日舉辦「校務研究中心暨社會責任辦公室」揭牌典禮，其中校務研究（IR）中心主要統籌各大專校院校務大數據資料庫；社會責任（USR）辦公室則是落實校方原本就持續執行的偏鄉在地關懷工作。北科大校長王錫福表示，期望北科大除了協助教育部「精準教育」，也成為社會責任領航大學。

協助規畫教育政策

去年年底教育部公布各大專校院學生、教職員、財務等校務資訊，包括眾所矚目的新生註冊率，其實就是北科大國家級數據資料辦公室承接的教育部「我國高等教育校務研究跨域整合資料庫之建置、分析應用與綜效管理」計畫。

北科大校長王錫福說，少子化和全球化挑戰下，校務研究更需要大數據資料庫協助，以了解學生學習成效及畢業後工作表現，做為調整系所教學及課程規劃的重要參考，「如本校統計畢業生問卷資料，就發現大學時上過電腦數位或是程式語言，畢業一年後就業起薪比沒修過的學生高出約3000元！」校務研究更可協助教育主管單位規畫政策。

就業起薪高3000元

北科大學務長林惟鐘表示，學校關心偏鄉超過20年，除針對屏縣牡丹鄉執行「在地富育計畫－牡丹鄉」，18日還介紹北科大在新竹縣尖石鄉石磊部落的「安居、樂業計畫」，成立石磊友善蔬菜品牌。北科大USR團隊青年協力隊隊長沈世偉並現身說法談如何協助泰雅小農產銷自然農法高山蔬菜。

教育部技職司司長楊玉惠表示，北科大建立IR&USR辦公室，由校長統合校級單位，顯示學校有決心做好這兩件大事，尤其校務研究中心蒐集來的資料是各校機密，感謝北科大承擔，相信以北科大的巨大能量可以深化、協助今年地方創生計畫。

教育部高教司司長朱俊彰表示，校務資料庫平台建置已經進入第三年，感謝北科大鼎力相助，尤其在高教深耕計畫後，可以讓我們站在更高的位置檢視過去五年五百億、教學卓越等計畫的執行成效。

(中國時報)