蘇貞昌侯友宜 新北同框較勁
行政院長蘇貞昌18日前往新北市金山中角沙珠灣視察，這也是他擔任行政院長後首度造訪新北市，新北市長侯友宜特地變更行程全程陪同，兩人互動格外引發關注。蘇致詞時要求各部會全力協助建設新北市，侯則面露微笑放低姿態聆聽，並強調未來雙方都該敞開心胸攜手合作。
握手寒暄 交頭接耳互動
侯友宜18日上午原已排定行程，得知蘇貞昌要到中角沙珠灣視察，特地變更行程提前抵達，並堅持讓晚到的蘇貞昌先受訪，「這是基本的禮貌與尊重」，他也在蘇的車隊抵達時立即趨前迎接，兩人握手寒暄互動良好。
蘇貞昌致詞時以「很高興回新北市」開頭，他表示侯市長在17日行政院會提及發展青春山海線政策，要建設沙珠灣為觀光衝浪基地，他當下就決定要來看看，侯市長也決定陪同，地方發展、中央幫忙、全國都好，這是大家共同的期望，蘇也當場要求教育部等中央部會全力協助新北市，「侯市長受選民所託，一定有很多想要做的事，中央都要盡力幫忙」。
蘇侯兩人不時交頭接耳討論，雖然侯友宜上任還不到一個月，但蘇貞昌話中帶刺直指沙珠灣有不少待改善之處，包括道路指示不清、沙灘垃圾太多、腹地太小等，並提及未來發展衝浪基地時，需要新北市配合解編土地、解決土地分區問題，針鋒相對的意味濃厚。
蘇指示改善 侯微笑聆聽
侯友宜則面露微笑專心聆聽，他強調沙珠灣主管機關及土地都是交通部觀光局，新北市沒有能力改變，中央如有需要，新北市府一定協助，他對任何幫助新北市的人都心存感謝。他強調，行政院本來就有施政主導權，身為地方首長他也會全力配合，這是對行政院的尊重，未來希望中央跟地方都能扮演好自已的角色，大家敞開心胸一起建設新北市。
(中國時報)
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