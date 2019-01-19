大新竹共好 垃圾代燒喬不攏
新竹縣市「大新竹共好合作平台」首長會議18日在新竹市政府登場，雙方在觀光行銷、解決交通、淨化民生用水、竹竹苗與竹科跨域合作平台取得共識，但最重要的垃圾代燒、底渣回運與新竹神社無償撥用問題仍僵持不下，無法取得結論，讓雙方都相當遺憾。
竹縣盼增加50噸代燒量
新竹縣、市長楊文科、林智堅昨天下午各率相關局處主管進行會談，新竹市提出觀光、民生用水等5項議題，取得縣府4項同意與承諾，新竹縣則提出2項合作機制，獲市府同意1項，但最重要的提高垃圾代燒量與無償撥用公24公園（新竹神社）土地，經過雙方唇槍舌戰、相互攻防大戰之後，最後仍沒有結論，只能再由相關單位帶回再研究。
昨天的合作平台會議原本進行順暢，但輪到縣府提出希望增加每日50噸垃圾代燒量時，雙方即開始陷入攻防。縣長楊文科表示，縣市要用一家人的態度來解決垃圾問題，為落實大新竹共好理念，希望市府在目前的每日150噸處理量之外，再增加50噸代燒量。
但市長林智堅認為，新竹市2000年開始協助新竹縣代燒垃圾，而他在2014年上任以來，竹縣已有9萬6000噸的垃圾焚燒後底渣暫堆置竹市，一直未履約運回竹縣掩埋，造成竹市很大困擾。
竹市提每日運回20％底渣
雙方經過討論後，林智堅表示，基於縣市是一家人的情感，除了維持每日的150噸外，市府願意再增加每年5000噸代燒量，但縣府必須承諾每日運回代燒垃圾量的20％底渣，且之前暫時堆放在竹市的9萬6000噸底渣要分4年清運回竹縣。
但楊文科則表示，希望市府分4年時間協助處理堆置在竹北與新豐的2萬5000噸垃圾，也就是每年增加代燒量6000噸，而縣府會立即處理每日150噸垃圾的底渣。
由於雙方各有堅持，縣府也無法承諾提出具體的清運底渣計畫，此項合作提議最後流產，將由雙方環保單位再溝通研究。而之後再談到新竹神社的無償撥用問題，同樣碰到適法性的問題，縣府也表示暫時不會撥用，此問題也沒有共識。
(中國時報)
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