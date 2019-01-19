輝瑞聯手弘道 寒冬助老

2019年01月19日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

93歲的丁爺爺，榮民退役的他，晚年居住在窄小的平房，右手因工作被切斷了3根手指，生活起居多所不便，日前丁爺爺和去年陪同的輝瑞志工家庭再次相聚，一起在大賣場中買東西，8歲和6歲的小志工，活潑的圍繞爺爺選購物品，童言童語的熱鬧氣氛，讓爺爺再次感受到家的溫暖，爺爺笑著告訴志工們，他好想買平常提不動的牛奶，和一串衛生紙，看在大家眼裏再日常不過的東西，卻是長輩期待一整年的心願。

輝瑞藥廠支持弘道寒冬助老專案，今年邁向第六年，輝瑞企業公共事務暨市場開發處副總經理劉鎧維表示，高齡化社會所衍生出的課題之一，就是弱勢獨居的長輩，因為身體退化、失能以及經濟狀況不佳等因素，只能待在家中，守著電視，逐漸失去與外界互動、連結的機會，採買民生用品對一般人而言稀鬆平常，甚至每天都可隨時補貨，但是對這些弱勢長輩而言，卻是一個遙不可及的微小心願。

除了協助高齡長者採買之外，輝瑞藥廠志工隊與弘道日前亦分別在新北市平溪區以及大高雄地區舉辦圍爐活動，邀請近百位長輩圍爐同樂，並致贈暖心福袋，讓獨居長輩提前感受過年的熱鬧氣氛。

新北市平溪區是全國最老的社區，高齡長輩們因身體健康或行動力等因素，活動範圍侷限於住家附近，看見熟識的志工再度上山，阿公阿嬤就如同看見老朋友般的開心，志工亦安排各式桌遊讓長輩們動動腦也動動手進行闖關，專注的神情，以及不放棄、不服輸以及力求過關的決心，讓現場志工看見了人老心不老的積極態度。

高雄地區的志工則是在圍爐前，陪伴平日幾乎足不出戶的獨居長輩們前往高雄客家文化園區參觀客家文物，此外，亦安排長輩們進行文化體驗，DIY彩繪紙傘，為平淡的生活增添色彩，活動進行過程中，獨居的長輩們也有更多機會與他人互動，有阿嬤一時想不起來幸福的福字該怎麼寫，靦腆地跟著阿公遞過來的小抄，一筆一劃慢慢畫上，讓志工們看了都覺得好幸福！

(中國時報)