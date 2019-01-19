西廟解除列管 擬改建惹議
中國時報
蔡依珍／桃園報導
桃園舊城4大古廟之一的西廟，文資會認為經多次改建、不具文史價值，18日解除列管，搶救西廟聯盟到市府前請命，強調至今仍留有清代磚陶，盼以修復取代改建，有共識前不得動工拆除，文化局主祕王麗娟接下陳情書，西廟主委游財登則嗤之以鼻，斥以前都不關心，如今只是來「割稻仔尾」。
搶救西廟聯盟林岳德說，西廟建於1826年，是桃園區最後一間清領時期的古廟，學者至今還找到清代留下來的磚、陶，對桃園有重要的文化意義，但文化局在審議前間並無公布評估報告書，未言明何謂「多次改建」，要求文化局莫做文化殺手，應以修復取代改建，並公布廟方整建計畫，未有社會共識前不得動工拆除。
「根本就是馬後炮！」前桃園市民代表會主席、西廟主委游財登說，西廟過去土地遭占用，積欠大筆稅務，5度被拍賣，在委員會和信徒努力下才搶救回來，但因沒錢、年久失修，全靠鐵條、鐵板支撐，不可能恢復過去模樣，經請示擲筊同意後才決定以新工法改建，但是仍然會維持原有干闌式的燕尾脊，文物也會保留。
游財登直言多年來陸續打官司討回土地，至今仍有2成土地遭占用，接管等於要幫忙還債，委員會也希望重建西廟輝煌，搭配公24公園和南門市場改建，讓老城重生，他說，12位教授花1年鑑定認定沒價值才決定重建，如果有價值肯定全力支持，呼籲不要阻礙改變。
文資科長魏淑真說，西廟歷經7次文資會勘、3次文資審議才決議解除暫定古蹟列管，專家學者都已完備各項程序，廟方也釋出善意允諾在地下室展演空間保留文物、公布修建資訊，讓民眾感受西廟對桃園的歷史定位。
(中國時報)
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