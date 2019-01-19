學測自然科時事題 空汙、風力發電 大熱門

2019年01月19日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

今年大學個人申請招生五選四，補教老師認為，自然科可能會較往年難，加上素養題目是趨勢，題目敘述將偏長。高中老師則說，PM2.5細懸浮微粒的汙染問題、風力發電等能源議題，都可能成為今年自然科的時事題。

學測自然科包含物理、化學、生物及地球科學等4科，總共68題，平均每科出17題，考生只要錯8題以內，都可以拿到滿級分15級分。

台北市景美女中化學科老師江選毅說，今年學測自然科關於化學部分的命題趨勢是難度降低、題幹變長、跨科混搭、結合生活及重視實驗等，另外汙染議題、能源議題則可能出時事題。

江選毅表示，汙染議題的時事題包含PM2.5細懸浮微粒、溫室效應、汽機車排放的光煙霧等造成的空氣危害，或是水汙染，包含重金屬、多氯聯苯、戴奧辛等；至於能源方面的時事題，包含太陽能、風力發電、水力發電等替代能源，另外以「綠能」的主題為基礎，如電動車、油電混合車等。

補教老師楊光則認為，在今年五選四的情況下，自然組考生通常會在學測選考國文、英文、數學及自然等4科，由於個人申請採計科目變少了，為了讓學測成績有鑑別度，預期自然科會考得較往年難，其中物理及化學題目的難度可能提高許多。

楊光表示，學測自然科物理的出題重點在基礎物理（一）的量子現象、光電效應、物質波、干涉、繞射、基本作用力、克卜勒三大定律，及基礎物理（二A）的牛頓三大定律、萬有引力及碰撞概念等。其中VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）可以結合光電效應、光譜來出時事題。

化學方面，楊光認為出題重點在於基礎化學（一）的濃度與與溶解度、週期表元素性質、反應熱、生成熱與燃燒的定義、電池、辛烷值等，及基礎化學（二）的沈澱、酸鹼、氧化還原反應、共價鍵、離子鍵、金屬鍵、官能機名稱及異構物等。

生物方面，細胞學、植物學及動物學都是出題重點；至於地球科學，以往古典的天文學及大氣、海洋出題比例降低，今年的命題重點是在地質學、環境變遷及環境測量。

(中國時報)