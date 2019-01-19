金門立委補選 老將新秀6搶1

2019年01月19日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門立委補選，雖然僅有10個月任期，但競爭卻十分激烈。縣選委會18日登記截止，共有6人參加角逐，誰才是最後的贏家？引起鄉親普遍關注。

登記參選的6人是前縣議員陳滄江、前金湖鎮長蔡西湖、高粱黨主席洪志恒、前縣議長洪麗萍和前縣議員陳玉珍、牙醫師盧冠宇等人，各方支持人馬在戰鼓頻催下，情緒也一天天高昂起來。

其中，接受國民黨徵召提名的洪麗萍，肩負替國民黨守住這一席立委的重擔，她也宣示全力以赴，期許自己成為金門有史以來第1位「女立委」，為地方政壇開創新局。

去年因不滿民進黨背離民意，而在8月底宣布退黨的前縣議員陳滄江，此次以無黨籍身分參選，更是鄉親矚目的焦點。他在日前公開聲明，絕對不會再回到民進黨，保證永遠與鄉親站在一起，選戰正式開打後，與對手的攻防，將決定最後戰果。

爭取國民黨提名未果，也以展現女力為目標的陳玉珍，以及因違紀遭黨停權2年的蔡西湖，長期深耕地方，各擁基層人脈，2人加入戰局也帶來相當影響。

曾參選2次立委、1次縣長的洪志恒，堅持理念走自己的路，受到部分鄉親的注意和認同；競選本屆縣議員失利的牙醫師盧冠宇，此次再出馬參選，以傳達年輕一代的聲音為目標。2人同屬新生代，也都為選戰帶來新面向。

(中國時報)