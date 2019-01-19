金門立委補選 老將新秀6搶1
金門立委補選，雖然僅有10個月任期，但競爭卻十分激烈。縣選委會18日登記截止，共有6人參加角逐，誰才是最後的贏家？引起鄉親普遍關注。
登記參選的6人是前縣議員陳滄江、前金湖鎮長蔡西湖、高粱黨主席洪志恒、前縣議長洪麗萍和前縣議員陳玉珍、牙醫師盧冠宇等人，各方支持人馬在戰鼓頻催下，情緒也一天天高昂起來。
其中，接受國民黨徵召提名的洪麗萍，肩負替國民黨守住這一席立委的重擔，她也宣示全力以赴，期許自己成為金門有史以來第1位「女立委」，為地方政壇開創新局。
去年因不滿民進黨背離民意，而在8月底宣布退黨的前縣議員陳滄江，此次以無黨籍身分參選，更是鄉親矚目的焦點。他在日前公開聲明，絕對不會再回到民進黨，保證永遠與鄉親站在一起，選戰正式開打後，與對手的攻防，將決定最後戰果。
爭取國民黨提名未果，也以展現女力為目標的陳玉珍，以及因違紀遭黨停權2年的蔡西湖，長期深耕地方，各擁基層人脈，2人加入戰局也帶來相當影響。
曾參選2次立委、1次縣長的洪志恒，堅持理念走自己的路，受到部分鄉親的注意和認同；競選本屆縣議員失利的牙醫師盧冠宇，此次再出馬參選，以傳達年輕一代的聲音為目標。2人同屬新生代，也都為選戰帶來新面向。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。