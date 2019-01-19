避開交通熱點 春節開心遊

2019年01月19日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

春節返鄉、出遊車潮，公路總局桃園地區春節公路疏運，預估國道3號土城至大溪為易壅塞路段，桃園地區交通熱點包含龍潭交流道口、台3乙線終點周邊、大溪交流道口、武嶺橋至大溪老街入口雙向路段等，建議用路人避開或行駛替代路線，可節省車行時間。

春節期間國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，初一至初三全天封閉南下匝道，欲往國道南下用路人，可依循螢光黃底的標誌牌面改道行駛。另外，西濱快速公路台61線觀音至新豐高架路段已通車，可通往濱海沿線永安漁港等遊憩景點，並串接快速公路台66、68線、國1、國3等，形成北部地區中、短程主要運輸走廊。

公路總局預估春節期間湧現返鄉車潮時段，第一波返鄉團圓車流預計自2月1日中午起出現南向車流，將集中於2月1日下午至4日上午。第二波預計自2月5日中午起至6日下午，出現初二回娘家車潮。收假車潮則預估出現在2月9日下午至11日上午。

桃園地區出遊熱點，包含復興區北橫沿線景點、大溪老街、龍潭小人國及鄰近的六福村等，呼籲民眾返鄉、旅遊多搭乘公共運輸工具，開車避開壅塞路段與尖峰時段，隨時注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。

(中國時報)