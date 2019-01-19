練習精準審題 耐心閱讀

2019年01月19日 04:10 中國時報 （得勝者文教主任劉駿豪口述，林志成整理）

12年國教課綱今年8月1日上路，111年的升大學考試會以此命題，將新增混合式題型。不過我認為，在今年學測國文寫作中，就會以12年國教課綱的精神來命題，考生需要更好的閱讀理解及歸納能力，才能答得好。

大考中心已經說，未來升大學考試依12年國教課綱命題，各科除原有的選擇及寫作外，還會新增混合式題型，將藉由簡答題的形式，考驗學生閱讀理解、歸納整理以及說明、表達的能力，堪稱新課綱難度最高的題型之一。

然而，此類題型並非新課綱中首見，在107年國文寫作中已可見其端倪。例如去年第一大題的問題（一），即要求考生依據實驗結果的圖示，說明為何「人們比較會記得資訊的儲存位置，而比較不會記得資訊的內容」；第二題的問題（一）則要求考生從詩中的線索，說明楊牧為何將該詩命名為〈夭〉。由此可見，在大考考題中預先置入新題型以為過渡，並不罕見。

因此，今年考生極有可能面臨各類新型試題，首次見到令人詫異的考題時，要靜下心來閱讀，將思考重心放回到題目上，即可緩和初次見到新題型的緊張，如此將會發現答案線索幾乎都已在文本中呈現，遇見這些完全沒見過的敘述，要釐清題意及其因果關係。另外要預先做好心理準備，屆時才不會手足無措。

而在預備考試的最後階段，可以練習如何「精準審題」，並注意「耐心閱讀」。例如國寫應著重表達出符合題目要求的內容，其重要性將大過優美文辭，且在作答時宜注意各段落的結構比重，也同時避免過多的無效文字，才是得分關鍵。

其他考科方面，現行考題字數已明顯較以往增加，去年國文選擇題就有兩題長文近800字，未來有機會突破千字，自然科、社會科閱讀題組的字數亦只增不減，考生在考前應先調整好心理狀態，以免措手不及。

(中國時報)