血糖愈高 愈容易老化
糖化血色素過高，不僅會罹患糖尿病，也是衰老的警訊！國衛院研究發現，糖化血色素值若介於5.5％至6.0％之間，身體發生功能障礙的可能性，會隨著每一年時間加倍增加，而糖化血色素值在7.0％或以上的中老年人，發生身體功能障礙每年會增加1.21倍。
國家衛生研究院群體健康科學研究所（群建所）助研究員級主治醫師吳易謙，進行「台灣中老年健康因子及健康老化長期研究」，追蹤觀察2565位55歲以上，且身體功能正常的國人長達5年，研究首次發現，身體功能衰退速率與血液中糖化血色素濃度高低有關。
吳易謙指出，糖化血色素為血液8～12周內血糖濃度的平均值，糖化血色素數值一旦超過6.5％即為糖尿病。血液糖化血色素為一般健檢以及醫院常規的重要臨床檢查項目，數值過高與許多慢性疾病例如糖尿病及心血管等疾病有關，然而糖化血色素的濃度與老年身體功能的關聯性，目前尚不明確。
吳易謙指出，血液糖化血色素數值偏高或偏低，且合併特定發炎物質的上升，可能是身體功能隨年齡衰退的早期警示徵兆。台灣已邁入高齡化的社會，人們期望不但要活的久，更要活的好、活的健康，高齡長者如有血糖方面的問題，建議應該即早就醫，接受周全性的健康評估與個別化的治療與預防，以便及早防範因應，達到健康老化的最終目標。
(中國時報)
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