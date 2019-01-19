竹北東區將蓋頂級菜市場
新竹縣竹北市有2／3人口生活在東區，但礙於該區一地難求，市公所爭取經國大橋旁的機2用地闢建「頂級菜市場」，日前順利將機關用地改為2100多坪的市場用地，預計近期可望開工。
竹北市東區在高鐵生活圈帶動下，人口與日俱增來到10萬人，然而龐大人口卻沒有1座傳統市場，追根究柢是地段寸土寸金，只有連鎖超市有能力負擔，公所為此尋覓多時，鎖定機2用地盼變更為黃昏市場。
公所表示，經過多方協調，確認縣府無意使用該地，經行政院來函，准予這塊原屬交通部鐵道局管理的國有土地得以有償撥用，費用為2600萬3496元，公所收到公文後已著手規畫市場設計。
公所指出，預計將1樓作為大型市場，2樓為美食區、3樓複合式書城、親子館、圖書館，頂樓則為露天表演場，另含地下2層停車場，另也曾被建議將其中樓層設置為公立圖書館或公立托嬰中心，公所彙整各方意見。
市長何淦銘表示，該案不必經過環評，最近就會上網發建築師包 因此案需經過都審才能申請建照，多目標使用送件給縣府，目前仍待縣府審核通過，希望能在2年半興建完工。
針對外界質疑市場恐帶來髒亂或交通壅塞問題，公所指未來預計將採OT方式委外經營，地下停車場出入口也會設置在不同路上，交通不會打結，另在編列相關經費方面，也會透過說明會讓民眾參，並廣納意見，以添加東區高CP值的生活機能為目標。
(中國時報)
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