國民黨2020未必穩操勝券

2019年01月19日 04:10 中國時報 主筆室

蘇貞昌接任行政院長後強勢出擊，到桃園機場視察非洲豬瘟防堵情況時飆罵官員，讚許交通部長林佳龍迅速開鍘酒醉鬧事的觀光局澎管處長陳志賢；民進黨主席卓榮泰也邀請羅文嘉出任祕書長，完成「野百合世代」權力交替。民進黨九合一選舉大敗，蔡英文依例辭去黨主席後，曾一度出現權力崩潰危機，關鍵時刻再度展現組織韌性，黨、政兩輛馬車順利整裝再出發，奔向2020年總統與立委大選。

儘管外界對蘇貞昌內閣有若干批評，認為蘇內閣欠缺新意，嘲諷是敗選者聯盟、賴內閣不是總辭而是總留（腫瘤），蘇貞昌在新北市長選舉大輸29萬票，陳其邁在高雄市長選舉大輸15萬票，卻分別登上行政院正、副院長寶座；此外，賴清德內閣成員幾乎全留任。

無論如何，2006年就擔任過行政院長的蘇貞昌，行政經驗豐富，可以讓部會首長與公務員都繃緊神經，認真施政。另一方面，新任民進黨主席卓榮泰邀請政治經歷十分精彩的羅文嘉重回政壇出任祕書長，羅文嘉不負所託，連連出招，讓外界對民進黨的黨務發展充滿想像。

卓榮泰獲選黨主席，反映中生代接棒的色彩。羅文嘉曾是年輕人從政先行者，步出校園就成為陳水扁立法委員時期的問政左右手，後來以28歲之齡，擔任台北市政府新聞處長，成為政壇傳奇。儘管從政之路不乏爭議，但論及政治謀略及策略，確實不容小覷，補強了黨主席的不足之處。

卓榮泰與羅文嘉的組合，一方面有助於蔡英文總統執政下的黨務穩定，不會立刻就出現黨政雙頭馬車、甚至兩個太陽相互爭輝；另一方面又展現中生代接棒新氣象，不只有助於民進黨的年輕化與蛻變再生，也讓支持者對於民進黨在2020年的總統與立法委員選戰布局恢復信心。

去年九合一選舉結果出爐，許多分析都認為，蔡英文將面對黨內逼宮壓力，甚至會成為跛腳總統，民進黨派系鬥爭將檯面化，蔡英文與民進黨的好感度與支持度都會持續下挫，2020注定失去政權，而且此後將一蹶不振。然而，短短1個多月後，民進黨已走出敗局陰霾，站穩腳步，做好了敗選損失的控管，展現民進黨的「善敗力」。

擅長兵法與戰略的武侯諸葛亮曾說：「善敗者不亡。」蔡英文總統的執政成績或許不理想，但是她的善敗已有前例。2008年民進黨在總統選舉大敗，當時也有潰散跡象，蔡英文臨危受命，接下黨主席職務，從谷底向上爬，終於在2014年縣市長選舉、2016年總統選舉接連大勝。

相較之下，國民黨的善敗力遠不及民進黨，2014年九合一選舉大敗，馬英九失去鬥志，國民黨士氣渙散、論述混亂，總統大選提名甚至出現換柱風波，終於在2016年徹底失去政權，給了民進黨顛覆台灣延續近70年中國屬性的歷史機遇，日本評論家本田善彥發表〈台灣「這個國家」終自我解體？〉，曾引起許多共鳴。

去年九合一選舉出現的「韓流效應」，並非出自國民黨的規畫與奮鬥，而是意外與奇蹟。就算意外迎來九合一選舉的大勝，卻看不出國民黨中興的跡象，光是總統初選辦法的卡位爭奪戰，就讓外界搖頭，更遑論應對兩岸危機、總統和閣揆權責亂象、經濟成長失去動能、社會貧窮化、青年海漂等諸多問題的新論述。

蔡英文與民進黨的善敗，表現在黨、政權力的迅速回穩，蔡英文總統的領導權威沒有受到挑戰。民進黨爭取到6個月時間，足以重新檢討論述與施政方向，從容決定蔡總統是否競選連任，為2020年的大選做好準備。

相較民進黨走出谷底，國民黨從11月24日意外勝選至今，黨務欠缺讓人耳目一新的氣象，所謂的黨內太陽們至今仍忙著相互暗中掣肘，危機方興未艾，未來是否釀成另一場新鬥爭，仍然不容樂觀。

國民黨沉浸在勝選中，妄以為2020年也將勝選，忙著相互羈絆，黨的聲望繼續在低檔盤旋。善敗的民進黨則已從大敗中站穩，重新回到起跑點，努力從谷底翻身。展望2020年大選，民進黨不見得輸，國民黨未必就贏，無黨籍人士也有希望，端看誰能提出願景，真正打動選民的心。

(中國時報)