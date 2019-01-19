土石流守護神2.0 警戒LINE哩知
土石流危機通報分秒必爭，新北市農業局去年底研發「新北市土石流守護神2.0」LineBot聊天機器人，只要一機在手，就能即時從LINE訊息獲取土石流即時資訊、氣象局颱風路徑及定量降雨預報等防災情資，進而成為地方政府發布緊急避難措施的管道，讓民眾遠離土石流災害威脅。
加速通知 避難情資零距離
農業局指出，以往的土石流防災作為，是由中央氣象局率先預測雨量，再經由農委會水保局知會縣市政府，並陸續提醒公所、里長及民眾等，危急資訊都是經過人工處理傳達到土石流潛勢地區的民眾手中。
為了加速通知，農業局去年底推出「新北市土石流守護神2.0」，整合雨量、颱風路徑及土石流警戒發佈狀況，提供於Line平台，讓民眾可透過Line獲取最即時的土石流災害警戒資訊，進行自主避難疏散，成為防災體系的一環。
此外，民眾還可透過訂閱特定行政區的推播設定服務，濾除非必要資訊，即時傳送所在地區的災防示警訊息到手機，及早針對災害做出應變。
設定推播 濾除非必要訊息
農業局長李玟表示，全球氣候變遷極端多變，土石流防災領域必將持續面臨一次又一次挑戰，新北市農業局持續創新，研創土石流防災智慧新科技，並配合集水區規畫硬體減災工程及自主防災社區等軟體防災措施，建構新北市的土石流防災聯絡網，期望能持續達成全民自主防減災的具體目標。
(中國時報)
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