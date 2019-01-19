店家供午餐 學童寒假免挨餓
開始放寒假弱勢家庭學童三餐無以為繼，桃園市教育局鼓勵學校與愛心店家合作，寒假期間提供愛心午餐券，能兌換便當或等值食物。平鎮區三元便當店加入愛心商家6年，業者小孩是義興國小校友，感念孩子受到師長照顧加入愛心商家行列，協助讓更多孩子放寒假也能吃飽。
業者幫3兄弟夾滿菜
「小霖」就讀義興國小4年級，上有一對6年級雙胞胎哥哥，下有一個2歲妹妹，父母離異由從事水電工的爸爸撫養一家人，平日上學有學校的愛心早餐及營養午餐可吃，長假期間，正值發育的孩子更要吃飽，所幸有愛心商家提供愛心午餐，讓他們的家庭減輕不少經濟上的壓力。
三元便當業者鍾梅英，18日為這三兄弟夾滿了各自愛吃的菜色，笑說自己的工作忙碌，兒子小時候受到義興國小師長許多照顧，心中很感謝，自己還算有一點能力，提供義興國小13名弱勢學童寒、暑假的愛心午餐，只做這一點點事，能讓孩子吃飽沒煩惱，自己也感到快樂。
贊助弱勢澎派年菜
因應過年期間便當店不營業，鍾梅英還為這些弱勢家庭準備愛心年菜，包含梅干扣肉、滷蹄膀、乾燒明蝦等年菜，要讓孩子在除夕夜當天帶回家與家人一起品嘗。教育局表示，為照顧弱勢學童，成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，提供每位學生於寒暑假期間每日50元午餐費，今年共有205家愛心店家，共有3022位學生受惠。
(中國時報)
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