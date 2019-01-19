2019年01月19日 04:10 中國時報 主筆室

蔡總統日前臨時突襲總統府附近的西門町，她說要來體驗一下觀光客的感覺。因此蔡英文表現出與外國觀光客合影的熱情，還在老店買名產，跟時下年輕人一樣，吃東西前先拍個照打卡。

幾個月前還躲在拒馬後面的蔡英文，這會兒突然走到了大街上。一切都因為九合一大選失利後，蔡政府要接地氣。於是官員忙著開直播、接受媒體訪問，天天宣揚政績。有「電火球」之稱的行政院長眾目睽睽下不留情面地「電」官員，小英則展開網紅學習之旅。

只是這些看似要靠近人民的舉動，終究還是留下了濃濃的作秀痕跡。蘇貞昌飆罵完官員後，馬上要求入境旅客的手提行李必須百分之百檢查，後來想想不對，再改成凡是從疫區來的旅客，行李才須百分之百檢查。問題是，提高檢查率應該先規畫，配合增加檢查人員、添購設備、重新安排動線等，蘇院長為了表現出「會做事」的樣子，一點也不在乎整死防檢人員跟眾多旅客。

蔡英文也很有趣。她在店家一付完帳，旁邊立刻有人忙不迭地把東西接走，擺明了總統是不提東西的。其實這也無妨，總統日理萬機，有事隨扈服其勞並不為過，只是既然要營造與庶民同樂之感，就該表現得更徹底些，除了蔡英文事必躬親之外，一旁的發言人也該藏起來才對，別老在鏡頭前一副緊張兮兮的模樣，這樣會讓網紅小英穿幫啊！

身為國家元首、政府領導人，了解民情、探訪民瘼，當然非常重要，但這絕不是逛街、自拍、喃喃自語地回憶青春所能辦到的；這些膚淺矯情之舉，對拉近蔡英文與民眾的距離沒有多大幫助，因為大家都看得出這是在表演。而表演能撐多久？

(中國時報)