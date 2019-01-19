鬆獅犬Hamber 夜市最萌活招牌

2019年01月19日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

鬆獅犬「Hamber」擁有一身像泰迪熊的蓬鬆毛髮，站起來幾乎比成人還高大，個性呆萌乖巧，平時跟著主人待在樂華夜市的一家服飾店，總是心事重重的趴在店門口，超無辜的可愛模樣吸引許多民眾搶著合照，儼然成樂華夜市內「隱藏版的大明星」。

鬆獅犬又名「獅子犬」，是最古老的犬種之一，來自大陸華北地區，有著寬寬的頭顱和小圓耳朵，全身毛髮濃密，身材結實，品種獨特，因頭部構造酷似「雄獅」而得其名，外表看起來就像一隻小熊般可愛，受到許多人歡迎。

「Hamber」和「Cola」是最好的朋友，顏色一鬃一黑，經常趴在主人工作的服飾店，一邊顧店、一邊等著主人下班，因身材圓潤，老是翹著屁股在狹窄的店內擠來擠去，模樣呆萌可愛，彷彿在迎接客人的光臨，許多路過的民眾忍不住停下腳步，搶著合照玩耍，成為樂華夜市最萌的招牌。

有趣的是，主人還為「Hamber」和「Cola」創立個人粉絲專頁，記錄一家人的生活點滴，兩人感情超好，不論運動、洗澡、吃飯、做任何事都膩在一塊，可愛模樣也吸引網友點讚。

更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)