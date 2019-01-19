警員馴犬 貪吃狗技能大爆發
中國時報
地方中心／綜合報導
小花來到蟲蟲美容家中後，就與女兒成為好姊妹，天天膩在一起，只要女兒睡覺，小花就會在一旁守護。（陳育賢攝）
音樂老師蔡小姐養的愛犬小白，是她和父親12年前在台南曾文溪口收養的，有靈性的小白在他們的車子旁守候6小時，等到一個溫暖的家，蔡小姐笑說小白很有音樂天分，每次她在練習長笛、鋼琴時，小白都會在一旁唱歌「伴奏」，模樣十分專業可愛。
桃園警分局埔子所警員王孝慈對拉布拉多犬情有獨鍾，笑說可能因為工作的關係，對於聽話、穩定、容易訓練的狗種有興趣，四處尋覓未果，掏腰包買下拉布拉多犬「肉圓」，肉圓貪吃，相處3個月就從6公斤飆升到15公斤，但也因此技能大增，握手、趴下、裝死等動作全都超精準，旁人看到都直呼超聰明。
流浪貓成店貓 守護小主人
綽號「蟲蟲美容師」、家住新竹縣的Gina，2年多前接到某校的老師客戶來電表示，校園內有隻流浪貓，希望蟲蟲美容師的寵物店能夠伸出援手，她隔天就到學校查看，一見到喵星人就感覺有說不出的緣份，帶回家取名「小花」收養。連女兒都跟小花，成為莫逆之交。
開設麵店的業者陳怡君，5年前創業時，就有貓咪時常蹭食，她在店旁擺設飼料、貓砂，方便貓咪隨時前去，幾年下來發現貓咪有增加趨勢，也與合夥人共同出資，協助結紮，以免增加貓口。陳怡君說，俗語有說「貓來起大厝」，雖然浪貓不是真正的店貓，卻也助她開設的小店沒有歇業的危機。
獸醫師也提醒，過年期間，寵物容易跟隨人類共食而有過食、亂食等引發腸胃炎疾病，此起彼落的鞭炮聲更容易讓毛小孩受到驚嚇，要避免走失及其他突發狀況。
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(中國時報)
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