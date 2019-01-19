金庸 邱吉爾 台灣政客

2019年01月19日 04:10 中國時報 彭蕙仙

前行政院長賴清德日前請辭時，特別引用金庸小說《神鵰俠侶》中，楊過對張君寶說的一段話：「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過。」

而後繼任閣揆的蘇貞昌則以前英國首相邱吉爾自況。邱吉爾在二次世界大戰結束後，二度出任首相，並深獲英國女王的信任與支持。相信蘇貞昌同樣自認廉頗老矣，猶能飯也。

國內政治人物在關鍵時刻的發言，引用最多的正是金庸小說人物與邱吉爾說過的話，因為國人熟悉，容易引起共鳴。邱吉爾的「酒店關門，我就走。」引用率最高，無論是政治人物在卸任時用來表達自己「離開心更寬」，或是媒體諷刺占著位子不肯走的人，都很合適。2012年總統大選輸給馬英九的蔡英文，在辭去民進黨黨主席時，說的就是這句名言。

1998年爭取台北市長連任失利的陳水扁曾說：「對進步團隊的無情，是偉大城市的象徵。」這句話既吹捧了自己，也抬高了台北市，可謂雙贏。

而他的這句話也是來自邱吉爾。邱吉爾帶領英國打贏二次大戰，不過，他所屬的保守黨在戰後1945年的英國大選中敗選。當時70歲的他說：「對傑出內閣首相無情是偉大民族的象徵。」意指英國人用選票讓邱吉爾無法續任首相；在台北市長任內施政滿意度高達7成的陳水扁，如此引用倒也算貼切，可說是政壇名言改編的傑作。

說來有趣，綠營政治人物引用邱吉爾的名言，處境似乎也頗為類似。

蔡英文2012年依民進黨慣例在敗選後辭去黨主席，不過，這只是責任政治下的暫時之舉。蔡英文在《英派》這本書裡就清楚表明心跡：「只要民進黨需要我…，我不會…放棄。」果然2年後的2014年，蔡英文再度當選民進黨黨主席，並在2016年贏得總統大選，成為中華民國有史以來的第一位女性總統。

邱吉爾在英國最黑暗的時刻首度擔任英國首相，力排眾議，決定力抗納粹德國，並從敦克爾克撤退30餘萬英軍以保存實力，最後帶領英國打贏二次大戰；1945年敗選，邱吉爾擔任了6年的反對黨領袖，1951年邱吉爾再度擔任英國首相，即蘇貞昌自比為酒店重新開張的典故；但民進黨目前仍是完全執政，大權在握，若只因九合一敗選就認定此刻已是民進黨最黑暗的時刻，說不定還太樂觀了些呢。

倒是離職時引用金庸小說人物話語的賴清德或許不知道，其實楊過在說完那番話之後，此生就再也沒有跟張君寶見過面了，連當時也在場、一生單戀楊過的郭襄，此後尋尋覓覓，同樣與楊過緣慳一面。

金庸過世後，家人在為他製作紀念冊中，最後一頁，除了印上金庸的黑白單人照之外，旁邊寫的也是《神鵰俠侶》的這一段話。因此，所謂的「就此別過」，往往就是永別。

郭襄思念楊過日深，終身未嫁的她寫下：「風陵渡口初相遇，一見楊過誤終身。」情愛的洋海一如權力的江湖，有時錯過就是錯過了。所幸錯過之後，郭襄創立了峨嵋派，張君寶改名張三丰，開創了武當派，人生峰迴路轉，各自精采。

(中國時報)