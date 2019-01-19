翻轉三重29街 曾明華獲表揚
三重「29街」過去因爛尾樓衍生的產權問題，長期缺乏管理，淪為髒亂和弱勢的淵藪，甚至有「鬼城」之稱，新北市三重區公所社會人文課長曾明華2年前開始媒合民間愛心並整合市府資源重新整頓，徹底解決弱勢戶安置和衛生環境等問題，讓爛尾樓重獲新生，曾明華說，「翻轉大家對三重的負面印象，就是最大成就！」
新北市第三屆績優社政人員18日上午在新北市府舉行，由副市長謝政達頒發新秀獎、優等獎、特優獎、長青獎與特殊貢獻獎等五大獎項，共62位優秀社政人員獲獎。
其中，三重區公所社會人文課長曾明華推動社政服務不遺餘力，更花費近2年時間媒合民間和政府資源，整頓完成有「29街」之稱的三重區正義南路29號望得富大樓，不僅站在第一線與產權人和弱勢住民溝通，促成社區管理和環境整頓，打通非法隔間、清理髒亂環境並安置部分住民，讓都市毒瘤重獲新生，獲頒特殊貢獻獎。
曾明華說，公權力介入私權是很大挑戰，整頓期間面臨到許多產權人和住戶的反彈，所幸在新北市府和區長劉來通的全力支持下，讓他能逐一尋求民間和政府資源一同進駐，改善弱勢住戶居住品質或安置，「是最大成就！」
新北市社會局人民團體科長蔡雪秋媒合各方善款及新北市鐘錶眼鏡商業同業公會和衛生局，共推全國首創敬老眼鏡方案，讓全市近12萬名長輩受益，同樣獲頒特殊貢獻獎表揚。
謝政達表示，社政人員是市府的社會安全守門員，新北市也持續推動各項創新服務，如高風險整合型安全網、幸福保衛站、佈老時間銀行、輔具超音速2.0、惜食分享網、社區動健康、敬老眼鏡專案等，各項政策希望讓市民有感，讓市民安居樂業。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。