翻轉三重29街 曾明華獲表揚

2019年01月19日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

三重「29街」過去因爛尾樓衍生的產權問題，長期缺乏管理，淪為髒亂和弱勢的淵藪，甚至有「鬼城」之稱，新北市三重區公所社會人文課長曾明華2年前開始媒合民間愛心並整合市府資源重新整頓，徹底解決弱勢戶安置和衛生環境等問題，讓爛尾樓重獲新生，曾明華說，「翻轉大家對三重的負面印象，就是最大成就！」

新北市第三屆績優社政人員18日上午在新北市府舉行，由副市長謝政達頒發新秀獎、優等獎、特優獎、長青獎與特殊貢獻獎等五大獎項，共62位優秀社政人員獲獎。

其中，三重區公所社會人文課長曾明華推動社政服務不遺餘力，更花費近2年時間媒合民間和政府資源，整頓完成有「29街」之稱的三重區正義南路29號望得富大樓，不僅站在第一線與產權人和弱勢住民溝通，促成社區管理和環境整頓，打通非法隔間、清理髒亂環境並安置部分住民，讓都市毒瘤重獲新生，獲頒特殊貢獻獎。

曾明華說，公權力介入私權是很大挑戰，整頓期間面臨到許多產權人和住戶的反彈，所幸在新北市府和區長劉來通的全力支持下，讓他能逐一尋求民間和政府資源一同進駐，改善弱勢住戶居住品質或安置，「是最大成就！」

新北市社會局人民團體科長蔡雪秋媒合各方善款及新北市鐘錶眼鏡商業同業公會和衛生局，共推全國首創敬老眼鏡方案，讓全市近12萬名長輩受益，同樣獲頒特殊貢獻獎表揚。

謝政達表示，社政人員是市府的社會安全守門員，新北市也持續推動各項創新服務，如高風險整合型安全網、幸福保衛站、佈老時間銀行、輔具超音速2.0、惜食分享網、社區動健康、敬老眼鏡專案等，各項政策希望讓市民有感，讓市民安居樂業。

(中國時報)