醫師唱談攝護腺 周董稻香變尿香
中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主治醫師李聖偉與總醫師賴俊佑，為宣導攝護腺症狀預防，組成彈唱組合，將周杰倫的經典歌曲《稻香》改編成《尿香》，以輕鬆、詼諧的歌詞，鼓勵男性遇到攝護腺毛病應積極治療，不用害羞。
賴俊佑雖是專業泌尿科醫師，但私下是吉他樂手，念台北醫學院時是吉他社社長，和擁有好歌喉的李聖偉參加「中國附醫好聲音」，拿到前3名好成績，是該院出名的音樂人醫師。
賴俊佑和李聖偉將興趣與專業結合，透過音樂讓民眾認識攝護腺肥大及預防攝護腺癌，特別發揮創意，由李聖偉作詞，賴俊佑彈吉他，改編周杰倫的《稻香》成為搞笑的《尿香》， 曲中夾雜國、台、客語，歌曲詼諧又寫實。
「不要怕，泌尿科永遠在你身旁，調整作息、藥物」、「還記得你說家是唯一的城堡，快要到家，卻快要禁未條(台)。」《尿香》的自彈自唱影片被上傳YouTube，吸引約6000人次觀看。
李聖偉表示，攝護腺肥大是男人都可能會遇到的問題，統計50歲約5到6成的男性可能會有攝護腺肥大，症狀包括尿尿比較細、解尿斷斷續續、尿到最後用滴的，或是尿完馬上又想再解尿，頻尿、夜尿、尿急憋不住等。
攝護腺癌則像是沉默的殺手，賴俊佑說，因病灶上不一定會造成解尿的不舒服，診斷時往往已十分棘手甚至轉移，可透過抽血檢測攝護腺特異抗原，建議50歲以上男性，1到2年要抽血追蹤，也可由醫師經由肛門觸摸攝護腺，若有硬塊，建議進一步檢查。
(中國時報)
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