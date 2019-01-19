2019年01月19日 04:10 中國時報 黎家維

近來台灣政壇開始吹起另一波政治網紅熱，有人帶貓開直播，經營粉絲見面會，也有人參加演唱會放閃，現在連蔡總統與部會首長也一頭熱開起直播，希望藉此「接地氣」，拉進與民眾的距離。這樣的發展可說是受「韓流」的刺激，但網路行銷可以瞬間讓你升到天堂，也能馬上讓你落入地獄，可能是兩面刃。

首先，別以為別人當上影帝，自己也可以當影后。殘酷的事實是，網紅不是人人可當的。同樣的劇本，不是任何人都可以演得好，更何況好劇本不易寫。不是網紅的料，硬要有樣學樣，可能變東施效顰。

其次，網路有時讓人難以理解，例如去年美國YouTuber第1名的網紅是一個7歲小孩萊恩。他光靠著開箱玩具就獲得260億次點閱率，並為他賺進6億多台幣。但基本上，政治議題比較嚴肅，更不容易「吸睛」。從現在當紅的政治網紅柯文哲、韓國瑜兩位市長的經驗來看，話題具新鮮感，主角能講出金句，與政治越無關的無俚頭與搞笑內容，遠比正經八百講政策要更受歡迎。

不過真正的問題在於網路的回饋其實比施政的民調更及時，不管是從觸及率、點閱率、按讚數與留言數等，可以馬上得知PO文的熱度，更是對PO文者最直接的鼓勵。因此，點擊率常常不知不覺成為PO文者的「嗎啡」，越高的點擊能帶來越大的成就感，讓PO文者無法自拔。

於是還算走正途的PO文者會更絞盡腦汁，設想主題來吸引網友。網路是個求新求變快速變化的地方，老梗一下就會被無情唾棄。所以為了維持不墜的人氣，網紅須投入更多時間來設計內容與橋段，口味也會越來越重，更加辛辣。這很容易讓政治人物捨本逐末，為了追求人氣而忘卻了從政初衷。當網友看膩了「跳愛河」、「吞曲棍球」時，難道口味還能繼續無限加重嗎？

走偏門的，可能就會透過下廣告、「買榜」，或花錢將文章「置頂」、「推首頁」等方式來賺取更多的點閱率。原本網路點閱率的排行可以提供民眾關注議題熱度的參考，若政治網紅為了點閱率而競相投入資源買榜，不僅將使排行榜呈現的網友偏好與真實世界脫節「失真」，同時也會更加扭曲政治網紅透過網路宣揚理念或政策的原意。

自元旦以來就不斷在社群軟體發文的蔡總統，近日又「臨時起意」去西門町當「一日觀光客」，獲得不少網路迴響。短期來看，這當然有助於拉抬其低迷的人氣，但令人擔心的是，若小英開始落入追求點擊率的成癮循環，日後將花更多時間與「資源」，來「精心設計」下一個「臨時起意」，到時恐成為一個專務點擊率，卻「不務正業」的「網紅」總統。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)