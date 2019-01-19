資訊教育扎根 一克拉贈科丁課程

2019年01月19日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

資訊科技的進步一日千里，為讓台灣的孩子能與世界同步，從小提早學習程式語言，美國德州達拉斯一克拉教育基金會，特別贈與新北市30所國中小學一學期的科丁初級班課程，18日上午在致理科技大學舉行贈與儀式，由教育局長張明文代表接受。

一克拉基金會為啟動新北市科丁啟蒙教育計畫，委由科丁聯盟協會與致理科大自21日起連續4天辦理「科丁教練培訓班專業研習營」培育推廣師資。

一克拉教育基金會是由一群美籍華人於2011年在美國德州達拉斯市成立的非營利慈善機構，成立以來關注家庭經濟狀況不佳、偏鄉地區學生的教育，主要資助地區包括大陸、台灣及美國。

基金會理事楊慧美表示，提升台灣資訊力刻不容緩，希望透過此次活動引起更多的人一起關注從小培養資訊人才的重要性。

教育局長張明文稱，面對未來以雲端大數據為中心的AI時代到來，解讀和應用數據的能力，對提升競爭力至為重要，他期許參加培訓課程的國中小學教師，返回學校後將所學融合在資訊課程，讓更多新北市中小學校，共同投入參與推廣程式力的行列。

致理科大校長尚世昌表示，此次響應一克拉基金會程式語言教育向下扎根活動，與科丁聯盟協會結盟，培育下一代智慧創新人才。

(中國時報)