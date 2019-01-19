2019年01月19日 04:10 中國時報 蔡依珍／桃園報導

客家事務局前局長蔣絜安任內不但以多元管道深化客語傳承，立下多項全國創舉，更積極爭取中央10億元經費、創辦多項藝文慶典活動、行銷客家風味美食、活化客家文化園區提升參觀人潮，榮獲行政院三等功績獎章，桃園市副市長游建華代表頒獎，肯定她3年半來的努力。

游建華表示，蔣絜安表現亮眼，用理想、熱情，讓桃園客家走入市民生活，去年底榮獲客家委員會客家貢獻一等獎章後，再次獲得榮耀，獲頒行政院三等功績獎章，創下桃市府空前的紀錄。

游建華讚蔣絜安為了深化客語傳承，推出許多鼓勵全民參與客語認證的措施，包括客語沉浸式教學、客語說故事比賽、客庄遊學課程、補助學校辦理客家社團等活動，獲客委會地方客語整體發展考核特優，總獎金770萬元。她用心提出「客庄茶故事園區」、「1895乙未戰役紀念公園」、「永安海螺文化體驗園區」3項計畫，爭取中央「浪漫台3線計畫」10億元經費，為桃園打造亮眼的文化新願景。

蔣絜安也創辦多項藝文慶典活動，首度在桃園機場及客家文化館建置桐花地景裝置，讓國外旅客及在地民眾都能感受客家文化之美，輔導客家餐廳加入「蔬食養生」、「濱海客家」等元素，結合大眾運輸工具，推出客家美食航空餐及鐵路便當，更獲邀至香川烏龍麵會展設攤宣傳客家料理，讓客家美食躍上國際舞台。客家文化園區參觀人潮在她任內也從48萬次逐年成長至62萬人次，功不可沒。

(中國時報)