法制局長黃怡騰 開拓法扶業務
新北市法制局長黃怡騰是知名律師，長年在公部門擔任顧問並參與許多公共事務，真正進入公部門後，他認為沒有什麼差別，法制局就像一個事務所，專業服務不會因對象有所改變，除持續擔任市府防線，更要開拓民眾法律扶助業務。
黃怡騰表示，侯友宜市長很重視簡政便民，法制局有法規委員會，可以協助各局處檢討行政流程，要如何整合與檢討縮短流程，法制局扮演非常重要的協助任務。
黃怡騰說，協助新北市府解決許多爭議的調解委員，任期只到今年5月，接下來的遴聘作業將如火如荼展開，人數也將由現有的403人增加到409人，服務更多民眾；消費者保護服務也會持續推動。
身為留任局長之一的黃怡騰，在新北市擔任公職已邁入第5年，他說，過去擔任律師期間，也在許多公部門擔任顧問，並在消基會長期接觸公共議題。他認為，其實許多社會問題，只要公務機關發揮功能，就能減少許多失序現象，這也是他願意走入公部門的重要原因。
黃怡騰認為，他的工作一直都沒有改變，現在也把法制局當作事務所經營，把民間需求帶入公部門。他說，法制局擁有18位具律師資格的同仁，都非常優秀，未來將持續把關，除了讓機關避免犯錯，也要全力開拓法律扶助業務，完成侯市長安居樂業的目標。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。