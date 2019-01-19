法制局長黃怡騰 開拓法扶業務

2019年01月19日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市法制局長黃怡騰是知名律師，長年在公部門擔任顧問並參與許多公共事務，真正進入公部門後，他認為沒有什麼差別，法制局就像一個事務所，專業服務不會因對象有所改變，除持續擔任市府防線，更要開拓民眾法律扶助業務。

黃怡騰表示，侯友宜市長很重視簡政便民，法制局有法規委員會，可以協助各局處檢討行政流程，要如何整合與檢討縮短流程，法制局扮演非常重要的協助任務。

黃怡騰說，協助新北市府解決許多爭議的調解委員，任期只到今年5月，接下來的遴聘作業將如火如荼展開，人數也將由現有的403人增加到409人，服務更多民眾；消費者保護服務也會持續推動。

身為留任局長之一的黃怡騰，在新北市擔任公職已邁入第5年，他說，過去擔任律師期間，也在許多公部門擔任顧問，並在消基會長期接觸公共議題。他認為，其實許多社會問題，只要公務機關發揮功能，就能減少許多失序現象，這也是他願意走入公部門的重要原因。

黃怡騰認為，他的工作一直都沒有改變，現在也把法制局當作事務所經營，把民間需求帶入公部門。他說，法制局擁有18位具律師資格的同仁，都非常優秀，未來將持續把關，除了讓機關避免犯錯，也要全力開拓法律扶助業務，完成侯市長安居樂業的目標。

(中國時報)