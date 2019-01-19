冬令青藝點 26日起開課
為鼓勵青年發展多元才藝，培養正向興趣，青年事務局在寒假推出「冬令青藝點─多元體驗學習營」免費課程，從1月26開始到2月24日，開設多元才藝、深度學習、社團跨域等3大主題課程，每堂課限額25人，即日起開放網路報名，歡迎15至35歲高中職、大專院校學生或社會青年踴躍參與。
冬令青藝點多元體驗學習營分三大主軸，總共20堂課，提供500個以上免費體驗名額。依據各不同學生族群、興趣及熱門才藝規畫，有療育多肉盆景、皮革設計、手機玩攝影，指導民眾製作個人化作品、小禮品。熱門街舞教學課程，有專業老師教授時下最流行的韓流排舞，教大家舞動身體、消耗熱量的同時，也增添肢體自信和團隊默契。
今年度起特別開設深度學習課程，首開個人形象經營、職場工作態度課程，期盼民眾從新年度開始，學習時間管理並打造個人品牌。另邀請桃園在地劇團「犀牛劇團」開設「透過戲劇看自己」及「好好玩的肢體語言」課程，戲劇訓練是了解自我及身心療育的實用技巧，歡迎相關科系學子及有興趣的青年報名參加。
青年事務局將在桃園區大興西路與正光路口設立「興光堡壘─桃園青年創藝聚落」，預計於3月下旬開幕營運，據點內設有多媒體播放室、樂團彩排室、多元互動室及戶外大型展演等空間，將持續開設更多才藝及心靈探索深度課程，詳細資訊可上青年事務局網站查詢。
(中國時報)
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