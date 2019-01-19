2019年01月19日 04:10 中國時報 虞義輝

國民黨主席吳敦義計畫提出九二共識八字訣「民主和平、兩岸雙贏」，一般認為未接地氣。個人當年服務於國安會親眼見證了這歷史的一刻，覺得吳主席的論述似乎並未將當年九二共識的真義表達出來。

首先要澄清的是1922年的共識的確存在，也就是有了這個共識才能順利展開1993年在新加坡舉行的「辜汪會談」，並簽訂4項文件《辜汪會談共同協議》、《兩岸公證書使用查證協議》、《兩岸掛號函件查詢補償協議》、《兩會聯繫與會談制度協議》。

但不幸的是，1994年發生千島湖事件、1995年李登輝總統訪問美國母校康乃爾大學，引發了1996年台海危機，美方有感於兩岸關係陷入不可測的險境，一再期盼兩岸能復談，終於在美國及各界努力下於1998年辜振甫先生再率許惠祐等人赴上海展開「第二次辜汪會談」。同年美國總統柯林頓訪問大陸並在上海提出「三不政策」──不支持台灣獨立；不支持兩個中國、一中一台；不認為台灣應參加以國家為成員國的國際組織。

到1999年李登輝接受德國之音訪問時提出「兩國論」，再度引起北京與美方的不滿。上述一連串兩岸間的不當行為在原本就互信不足的情況下反而雪上加霜，再加上國際大環境的變化，使得好不容易建立起來的九二共識幾乎毀於一旦。結果2000年政黨輪替，扁政府上任後，開始否認九二共識，並提出各種說詞，使兩岸關係愈加複雜與模糊。

上述談判過程從未涉及「一國兩制」議題，今天卻被有心人士一再扭曲誤導，而國民黨既無國家發展路線與目標，又缺乏論述能力，以致始終無法導引台灣人民與年輕人走向一條正確的兩岸道路。事實上，兩岸交流本就不是一條康莊大道，國人應了解「和則兩利、鬥則兩敗」的道理。

誠如當年的陸委會主委蘇起所說，為了避免讓初執政的民進黨對「一中各表」過於敏感，所以用「九二共識」這個簡單名詞來總結這段會談的過程以及雙方達成的默契，因此他認為，你可以不承認「九二共識」這個名詞，但國人不能否認九二年在香港舉行的會談與之後在談判函件往返過程中達成的兩岸共識，其真正的精神就在於「擱置爭議、務實交流、共謀發展」。

正因為有了這個雙方「不以文字表達、各以口頭陳述」的戰略模糊空間，才奠定兩岸斷絕43年後，於1993年在新加坡舉行的第一次官方「辜汪會談」，以及後來在這基礎上發展的各項交流。

因此，九二共識就是「兩岸共識」，它的精神就是「擱置爭議、務實交流，大家過好日子」的共識。（作者為銘傳大學社會與安全管理學系兼任副教授）

(中國時報)