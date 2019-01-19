捐發票 送名家客製化春聯

2019年01月19日 04:10 中國時報 陳育賢 ／綜合報導 何冠嫻、／綜合報導

苗栗縣政府舉辦新春揮毫贈春聯活動，邀請多位知名書法家寫下吉祥賀詞，民眾憑發票就能將精美春聯帶回家，去年勇奪標準草書全國書法比賽自運組第1名的苗栗書法家黃肇基18日大展身手，寫下巨幅賀詞，共慶金豬年。

縣府文化觀光局長林彥甫說明，活動將於19日在縣府第一辦公大樓1樓大廳、20日在苗北藝文中心舉行，揮毫時段皆為上午9點至11點半、下午2點至4點半，民眾憑2018年11、12月、2019年1、2月發票即可兌換春聯。縣長徐耀昌指出，所募集的發票將捐贈縣內社福團體幫助弱勢，鼓勵民眾踴躍參與，一同喜迎新春做公益。

新竹市稅務局則將於24日在1樓大廳舉辦「2019新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，現場邀請多位書法家揮毫，民眾當天除可取得客製化的春聯及豬年紅包袋之外，現場也安排有捐發票送好禮活動。

稅務局長范春鑾表示，為迎接豬年來臨，特邀請張雙土師生等12人，現場揮毫豬年特色春聯，免費贈送民眾，民眾也可訂製心目中想要的春聯。詳情可洽稅務局網站或撥03-5225161轉210。

(中國時報)